Enquêtecommissie AEB van start: hoe kon het zó misgaan bij de afvalverwerker?

Om daar antwoorden op te krijgen is vorige week de 'Enquêtecommissie organisatie AEB' van start gegaan. Wat zijn oorzaken van de problemen bij het Afval Energie Bedrijf? En wat valt er te leren? Dat zijn de twee hoofdvragen voor de enquêtecommissie.

Afvalcrisis

De verbrandingslijnen van het AEB moesten vorig jaar halsoverkop worden gesloten, toen bleek dat de veiligheid van de ruim vierhonderd medewerkers in geding was. Het Amsterdamse afval moest toen tegen hoge kosten worden verkocht aan andere centrales, terwijl er bij het AEB geen inkomsten waren.

De afvalverwerker raakte daardoor acuut in geldnood. De gemeente stelde 80 miljoen euro beschikbaar om de afvalverwerking in Amsterdam te garanderen. Wethouder Udo Kock (D66) trad af na een ruzie in het stadsbestuur over de toekomst van AEB.

Te weinig aandacht

Vorige week verscheen er al een rapport van een externe onderzoekscommissie. Die concludeerde dat de grote problemen konden ontstaan doordat er te weinig aandacht was voor risicobeheersing. Directie en de Raad van Toezicht schoten daarin tekort, maar ook de gemeente had meer kunnen doen. Signalen dat het mis dreigde te gaan, zouden zijn genegeerd.

Raadsenquête

De gemeenteraad wil weten hoe het zover heeft kunnen komen, en stelde daarom een raadsenquête in. De enquêtecommissie bestaat uit Dorienke de Grave-Verkerk (voorzitter, VVD), Jasper Groen (GroenLinks), Jan-Bert Vroege (D66), Carolien de Heer (PvdA) en Anke Bakker (Partij voor de Dieren). De commissie is nu met het vooronderzoek gestart, dat moet eind augustus klaar zijn.

Een raadsenquête is een zwaar middel, waarbij getuigen en deskundigen eventueel onder ede kunnen worden gehoord. Amsterdam deed eerder raadsenquêtes naar bijvoorbeeld de kostenoverschrijdingen bij de Noord/Zuidlijn en de problemen bij de beheersing van de stadsfinanciën.