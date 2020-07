Politie houdt twee schennisplegers aan in Flevopark

De politie heeft onlangs twee schennisplegers aangehouden in het Flevopark. Het gaat in beide gevallen om een man die zijn geslachtsdeel aan voorbijgangers liet zien.

De eerste verdachte (52) werd op 23 juni aangehouden in het park in Oost. De tweede verdachte, een andere man die toevallig ook 52 jaar is, werd op 1 juli om dezelfde reden aangehouden in het Flevopark.

De politie roept mensen op om direct 112 te bellen zodra ze een schennispleger zien. 'Dan kan de verdachte op heterdaad worden betrapt', zegt een woordvoerder. 'Als getuigen twee uur wachten met de melding, zijn wij vaak al te laat.'