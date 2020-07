Coronaklussers en online bestellingen zorgden voor dertig procent meer grofvuil

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Ivens (Reiniging) dat het aangeboden afval explosief groeide toen mensen door de coronacrisis noodgedwongen veel tijd in en om het huis doorbrachten. Zo werd er veel geklust en waren er grote schoonmaken. 'Daarnaast werd wat men nodig had voor de verschillende bezigheden vaak besteld via het internet en deze spullen werden als pakket bezorgd in kartonnen dozen. Dit resulteerde in een enorme stijging van huishoudelijk afval.'

AT5 maakte eerder onderstaande reportage over afvalinzameling aan het begin van de coronacrisis.