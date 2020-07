Wordt radicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb vrijgesproken?

Tijdens de rechtszaak van twee weken terug kwam het OM al met de eis van vrijspraak. Hoewel Ait-Taleb niet meer verdacht wordt van fraude, noemden de officieren van justitie haar gedrag rondom de betalingen van de facturen wel 'slordig en onprofessioneel'.

In haar werk als ambtenaar bij de gemeente was Ait-Taleb betrokken bij de 'grijze campagne' van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan om radicalisering onder jongeren tegen te gaan. In die tijd verleende ze opdrachten aan Saïd J. waarmee ze een relatie gehad zou hebben. Die relatie heeft ze altijd ontkend, toch was het voor de gemeente reden om haar te ontslaan.

Tegen Saïd J. eiste het OM een onvoorwaardelijke werkstraf van 120 uur voor het valselijk opstellen van twee facturen. Ook wil het OM dat hij het met de facturen gemoeide bedrag van 36.000 euro terugbetaalt.

AT5 doet vandaag verslag van de uitspraak. De zitting begint om 12.30 uur.