Stadsvernieuwing zorgt voor betere mix wonen en werken

Bevolkingsgroei, immigratie en de populariteit van de stad zijn oorzaken van verstedelijking volgens Edwin Buitelaar van het Planbureau voor de Leefomgeving. ‘Verstedelijking is een proces, waarbij de door mensen bewoonde omgeving verder uitbreidt of verder geïntensiveerd wordt.’ Het intensiveren van steden is de soort verstedelijking die in de regio Amsterdam wordt toegepast.

Binnen de bebouwde kom kunnen onder andere verlaten kantoorpanden, ouderwetse winkelcentra, grote parkeerterreinen of verouderde bedrijventerreinen geschikte plekken zijn om woningen te bouwen. Verder zijn naoorlogse wijken volgens architectuurhistoricus Michelle Provoost de uitgelezen plek om te verstedelijken. Daarmee doelt ze op breed opgezette wijken uit de jaren ‘60 en ‘70, in Amsterdam te vinden in Noord, Zuid-Oost, Buitenveldert en Nieuw-West. ‘Die wijken hebben het voordeel dat daar dus behoorlijk wat ruimte in zit’, aldus Provoost.



De naoorlogse wijken zijn bovendien vaak met het ideaal van functiescheiding gebouwd, dus wonen, werken en winkelen op aparte plekken. Door functies weer te mixen en op de juiste plekken winkels, woningen of werk te creëren, kan de leefbaarheid verbeterd worden.



Ook volgens het Dashboard Verstedelijking, opgesteld door het College van Rijksadviseurs, is er nog genoeg plek binnen de gemeentes van de MRA om te verstedelijken. Volgens Rijksadviseur Daan Zandbelt moet per stad gekeken worden waar er behoefte aan is, extra woningen of extra werkplekken. ‘Want er is in de MRA ook behoefte aan ongeveer een kwart miljoen banen.’

‘Bijvoorbeeld in Almere, een stad waar ongelofelijk veel mensen wonen maar waar weinig banen zijn. Laten we ons vooral inzetten om daar de economie een impuls te geven, zodat daar werkgelegenheid geleidelijk aan kan gaan groeien.’ Zandbelt benadrukt dat steden door verstedelijking juist aantrekkelijker en sterker kunnen worden.