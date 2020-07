Radicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb vrijgesproken

Saadia Ait-Taleb, de voormalig projectleider van het team radicalisering en polarisatie van de gemeente, is vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken geleden ook al vrijspraak geëist. Ait-Taleb werd eerder verdacht van het frauderen met drie facturen, maar die beschuldiging werd later door justitie ingetrokken.

In haar werk als ambtenaar bij de gemeente was Ait-Taleb betrokken bij de 'grijze campagne' van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan om radicalisering onder jongeren tegen te gaan. Voorwaarde was wel dat onbekend zou blijven dat de gemeente afzender was van de campagne. Daarom vonden de voorbereidingen van de campagne in het geheim plaats.

In die tijd verleende Ait-Taleb opdrachten aan Saïd J., waarmee ze een relatie gehad zou hebben. Die relatie heeft ze altijd ontkend, toch was het voor de gemeente reden om haar te ontslaan.

Tijdens de rechtszaak van twee weken terug kwam het OM al met de eis van vrijspraak. Hoewel Ait-Taleb niet meer verdacht wordt van fraude, noemden de officieren van justitie haar gedrag rondom de betalingen van de facturen wel 'slordig en onprofessioneel'.

Vrijspraak

De rechter nam die eis tot vrijspraak over. Er kon volgens de rechter inderdaad geen valsheid in geschrifte worden bewezen. Ook vond de rechter niet, zoals het OM stelde, dat er tekort was geschoten in het maken van de facturen.

Ook Saïd J. werd vrijgesproken. Tegen hem had het OM een onvoorwaardelijke werkstraf van 120 uur geeist voor het valselijk opstellen van twee facturen. Maar daar ging de rechter dus niet in mee.

En zo is er na drie jaar en een dossier van vierduizend pagina's niets meer over van de oorspronkelijke aangifte van fraude en ambtelijke corruptie.