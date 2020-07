Fietser loopt botbreuken in gezicht op na zware mishandeling

Een fietser op de Admiraal de Ruijterweg is op 30 april door twee mannen op een scooter zwaar mishandeld. De politie laat in het opsporingsprogramma Bureau 020 de bewakingsbeelden zien.

Het slachtoffer fietst op donderdag 30 april rond 14.30 uur op de Admiraal de Ruijterweg in de richting van de Haarlemmerweg. Op enig moment komt een scooter met daarop twee mannen achter de man rijden. 'Ze wekken de indruk nogal haast te hebben, want volgens de fietser claxonneren ze veelvuldig', vertelt Marijke Stor, woordvoerder bij de politie. De fietser ziet vanwege het smalle fietspad echter geen gelegenheid de scooter te laten passeren.

Buiten westen geslagen

Vanaf dat moment weet een bewakingscamera de mannen vast te leggen. Er lijkt een woordenwisseling te zijn. De bestuurder geeft de fietser ineens een duw. Even wordt het slachtoffer uit balans gebracht, waarna hij zich omdraait en zijn hand verheft richting de twee mannen op de scooter. 'Kort daarna dwingen ze de fietser tot stoppen. De bijrijder stapt af en geeft het slachtoffer een duw.'

De fietser probeert weg te lopen, maar de bijrijder loopt achter hem aan, pakt hem bij de schouder en duwt hem wederom. Ook krijgt de fietser een vuistslag in het gezicht. 'Hij valt op de grond en is enkele tientallen seconden buiten westen. Het bloed stroomt op dat moment uit zijn neus', aldus Stor.

Botbreuken in gezicht

Een getuige ziet dat de fietser daarna probeert op te staan, nog een paar stappen zet, maar vervolgens weer instort. Op dat moment stapt de bijrijder weer op de scooter en rijdt weg richting de Haarlemmerweg.

Het slachtoffer moest na de mishandeling per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. 'Daar werd een hersenschudding vastgesteld, alsmede meerdere botbreuken in het gezicht. Het slachtoffer is zwaargewond geraakt en heeft sinds de mishandeling nog altijd last van klachten als gevolg van de mishandeling.'