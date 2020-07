Saadia Ait-Taleb over vrijspraak: 'Het was alsof ik in een film zat'

Het was een emotionele en lange strijd voor de voormalige antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb. Zij werkte voor burgemeester Van der Laan aan de zogeheten grijze campagne om radicaliserende jongeren via vlogs op andere gedachten te brengen. Na beschuldigingen van corruptie en omkoping werd ze door Van der Laan in 2017 op staande voet ontslagen. De rechtbank verklaarde haar vandaag onschuldig.

'Als ik iemand voor strafontslag heb voorgedragen dan heb ik daar een reden voor gehad', zei voormalig burgemeester Van der Laan in 2017 tegen de gemeenteraad. Het was het begin van een helse tijd voor Ait-Taleb.

Ait-Taleb had als projectleider van het team radicalisering en polarisatie gewerkt aan een de-radicaliseringscampagne, die in het diepste geheim werd voorbereid; nooit had bekend mogen worden dat de gemeente de eigenlijke afzender was van filmpjes die kwetsbare jongeren moesten behoeden voor radicalisering.

'Onterecht vervolgd'

Omdat de gemeente fraude en belangenverstrengeling vermoedde, startte het OM een onderzoek, waarin zware opsporingsmiddelen zijn gebruikt. Zo werd ze geobserveerd en afgeluisterd. Het leverde een dossier op van maar liefst vierduizend pagina's, maar zonder enig sterk bewijs. 'Achteraf kan je niet anders concluderen dan dat zij ten onrechte vervolgd is', zegt persrechter Paul Waarts tegen AT5.