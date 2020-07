Kort geding tegen Staat om terughalen Amsterdamse Chadia B. (31) uit IS-kamp

Advocaat André Seebregts start vandaag een kort geding tegen de Staat om de Amsterdamse Chadia B. terug te halen uit een kamp voor IS-vrouwen in Syrië. De 31-jarige vrouw zou al jaren met psychische problemen kampen en is volgens haar advocaat zwaargewond.

Dat bevestigt Seebregts aan AT5 na berichtgeving van het AD.

B. worstelde al een tijd met psychoses. In 2013 radicaliseert ze en reist naar Syrië af. Daar trouwt ze met een man die zich had aangesloten bij de rebellengroep Jabhat al Nusra. In dat jaar is de Islamitische Staat nog niet uitgeroepen. De vrouw is dan binnen drie maanden weer terug in Nederland, omdat haar man haar verstoot.

Familieleden van Chadia roepen de overheid dan op om in te grijpen, omdat ze bang zijn dat B. opnieuw uit zou reizen naar Syrië. Haar psychische problemen blijven aanhouden. De familie nam Chadia's paspoort in om te voorkomen dat de vrouw vertrekt, maar zij blijkt uiteindelijk zelf een ID-kaart te hebben aangevraagd bij de gemeente, waardoor ze toch het vliegtuig kan pakken naar Turkije en richting het kalifaat reist.

B. sluit zich aan bij IS, maar als de terroristische organisatie hun laatste grondgebied verliest, komt ze terecht in detentiekamp al-Hol, in het noorden van Syrië.

'Erbarmelijke omstandigheden'

Seebregts, die namens de familie van B. het kort geding start, laat weten dat de toestand van de Amsterdamse nog steeds zeer slecht is. 'Chadia is door haar ziekte psychotisch en leeft in het kamp vervuild.' Ook laat hij weten dat kinderen stenen naar haar gooien omdat ze verward is. 'Ze verkeert in erbarmelijke omstandigheden en lijkt ook niet te begrijpen waar ze is.'

In juni vorig jaar wordt de toestand van de vrouw bevestigd door journalist Harald Doornbos, die de vrouw ontmoette in het kamp.