'Ziggo Dome en Afas Live ontslaan een derde van personeel'

Dat meldt Het Parool vanmiddag.

De de Ziggo Dome verliezen 14 personeelsleden van de in totaal 34 werknemers per 1 oktober hun baan. Bij Afas live zou het gaan om 10 van de 25 medewerkers. Hier vallen ook mensen met een vast contract onder. Betrokkenen zijn onlangs ingelicht.

Ziggo Dome-directeur Danny Damman laat aan de krant weten dat de komende evenementen te weinig opleveren om de verliezen van de afgelopen maanden te compenseren. 'Ondanks de mooie nieuwe initiatieven op concertgebied is er nog geen zicht op rendabele evenementen', zegt Damman.

Afas Live-directeur Birgitte de Winter zegt tegen Het Parool: 'Met veel verdriet moeten we teamleden laten gaan. Het is ingrijpend, maar noodzakelijk.' Het schrappen van de banen is voor Afas Live onderdeel van een aantal maatregelen om het bedrijf financieel gezond te houden.

Paradiso

Onlangs werd bekend dat ook Paradiso fors gaat snijden in het personeelsbestand. Daar is niet alleen een financieel gat, ook de toekomst van de poptempel is onzeker. 'Dit zijn organisaties, net als theaters, pas als ze bijna vol zitten dan loopt het eurootje de goede kant op', zei directeur Kleiss eerder tegen AT5. Paradiso gaat 60 van de 230 banen schrappen.