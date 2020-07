Gaper boven drogisterij Het Heertje verwijderd: 'Ik heb een traantje weggepinkt'

De gaper van drogisterij Het Heertje in het centrum is vanmorgen vroeg verwijderd. Wat er in plaats van de gaper komt te hangen is nog onbekend.

Afgelopen week ontstond ophef over de beeltenis nadat columnist Sylvia Witteman een tweet over de gaper schreef: 'Verbazend dat dit hier nog hangt, midden in Amsterdam.' Dit zorgde voor een berg aan negatieve reacties.

Bij de drogisterij zelf merkten ze een paar dagen daarvoor al dat de beeltenis zorgde voor onrust. 'Een van mijn medewerkers zei tegen me dat ze een slecht voorgevoel had', vertelt ondernemer Harry Piet. 'En na die tweet van Sylvia Witteman werd die commotie alleen maar versterkt.'

Lege gevel

Als gevolg daarvan heeft de eigenaar van het pand de gaper in de vroege ochtend weg laten halen. 'Ik heb een traantje weggepinkt', vertelt Piet over het zien van de lege gevel. Wat er voor in de plaats komt is niet bekend. 'Tegen de Volkskrant heb ik gekscherend gezegd dat het publiek mee moet beslissen en dat ik er een prijsvraag van ga maken. Dat is toen serieus zo opgeschreven.'

Toch was het volgens hem niet helemaal een grap. De ondernemer roept mensen die goede ideeën hebben voor de gevel op om die te delen. 'En dan kunnen wij weer gewoon aspirine verkopen.'