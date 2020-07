Anti-discriminatiecampagne door de hele stad te zien: 'Achteraf denk je wel eens: is het wel juist wat hier is gezegd?'

Begin deze maand is de anti-discriminatiecampagne van de gemeente van start gegaan. De campagne wordt zichtbaar op posters in de stad, via social media en via ambassadeurs. Met teksten als 'Loopt jouw team ook van het veld bij oerwoudgeluiden?' en 'Zeg jij er iets van als ik wordt uitgescholden voor vieze pot?' worden Amsterdammers opgeroepen om op te komen voor mensen die gediscrimineerd worden.

Uit onderzoek is gebleken dat het veel uitmaakt als mensen ingrijpen bij discriminatie: 'Als je ingrijpt dan voelt een dader zich schuldig, een slachtoffer zich gesteund en ten derde kunnen andere mensen jouw gedrag overnemen. Daarmee stel je een sociale norm dat discriminatie niet normaal is', aldus de onderzoeker.

'Deze campagne is gestart omdat er in Nederland nog veel wordt gediscrimineerd ondanks dat het bij wet verboden is', legt onderzoeker Joline Verloove uit in het AT5-programma Amsterdam Informeert . 'Dat kan gaan om discriminatie op huidskleur, gender of bijvoorbeeld op beperking.'

Bezoekers van de Ten Katemarkt die we aanspreken over het onderwerp vinden het over het algemeen een goede zaak dat de gemeente deze campagne is gestart. 'Het wordt vaak een beetje weg gelachen of weg gekeken. Achteraf denk je wel eens: is het wel juist wat hier is gezegd?', vertelt een vader die met zijn kinderen een visje aan het eten is. Wel bestaan er twijfels en vragen hoe er ingegrepen moet worden. Zo vertelt een jonge dame dat ze bang is dat het de situatie alleen maar erger kan maken.

Afstand verkleinen tussen dader en slachtoffer

Verloove legt uit dat je je op verschillende manieren kunt uitspreken tegen discriminatie. 'Stel dat je op een verjaardag zit en je oom maakt een discriminerende opmerking. Dan kan je tegen hem zeggen: Oom zo ken ik je helemaal niet. Waarom maak je zo'n opmerking?' Op die manier verklein je de afstand tussen diegene die discrimineert, de dader en het slachtoffer.

Bij discriminatie op een sportclub raadt Verloove aan om een opmerking te maken als: 'Wij doen dit op onze club toch niet? Daarmee zeg je hier geldt de sociale norm dat we elkaar niet discrimineren. En omdat we sociale wezens zijn en we graag doen wat de rest ook doet gaan we ons gedrag vervolgens aanpassen.'