Prognose: over heel 2020 twee derde minder toeristen in de stad

Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). Bij de prognose is rekening gehouden met drie mogelijke scenario's. Een langzaam herstel van de coronacrisis, een sneller herstel, of een tweede golf.



In alle drie de scenario's haalt het bezoekersaantal van de stad het logischerwijs bij lange na niet bij dat van afgelopen jaar. In 2019 bezochten meer dan 10 miljoen mensen de stad voor een verblijf en ruim elf miljoen voor een dag. In het scenario van een snel herstel bezoeken naar verwachting zo'n 4 miljoen mensen de stad dit jaar voor een verblijf en ruim 6 miljoen voor een dag. In het geval van een tweede golf is de prognose dat er ruim 2.5 miljoen mensen naar de stad komen voor een verblijf en ruim 5 miljoen voor een dag.

Het binnenlandse toerisme en het toerisme uit Duitsland zal naar verwachting minder dalen in 2020 dan het toerisme uit andere landen.