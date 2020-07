Boom omgevallen in Keizersgracht, opvarenden sloep met schrik vrij

Volgens een van de getuigen zijn de opvarenden van de sloep vervolgens naar de kant gevaren. 'Die vrouw zat shakend aan de kant. Het scheelde ook echt niks of de boom was vol op hun boot gevallen. Ze hebben alle geluk van de wereld gehad.'

Geen gewonden dus en geen schade aan de sloep. Ook de auto's naast de boom hebben geen schade. Alleen op een woonboot zijn wat krassen te zien.

Rot

Oorzaak van het omvallen van de boom zou zijn geweest dat hij rot was. Het waaide amper en de boom was een flink stuk boven de stronk afgebroken. De brandweer heeft de boom inmiddels bekeken en bevestigt dat de boom niet gezond was. 'We hebben inderdaad gezien dat hij helemaal rot van binnen was.'

Op dit moment ligt de boom nog in het water. 'Als er geen acuut gevaar is ruimen wij hem niet op, dat is dan aan de gemeente', aldus een woordvoerder van de brandweer.