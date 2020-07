Stad Expo als ode aan bijzondere vrouwen van Nieuw-West: 'Hier vertellen zij hun verhaal'

De 25-jarige Nesrine Madidi is geboren en getogen in Nieuw-West en werd altijd al omringd door tal van bijzondere vrouwen. Die vrouwen staan nu centraal in de nieuwe tentoonstelling Vrouwen van Nieuw-West in het Amsterdam Museum. In het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam bezoekt Nesrine de tentoonstelling en gaat zij in gesprek over en met deze vrouwen.

Vrouwen van Nieuw-West is het sluitstuk van een tweejarig onderzoeksproject naar de verhalen van ruim 200 vrouwen uit het stadsdeel. Lynn Bartels is één van hen. Bartels geeft balletles bij Meervaart Jong, waar kinderen uit het stadsdeel ook terecht kunnen voor les in theater, zang, freerunnen, dj-en en beeldende kunst. Dat zij met haar ballerina's in het museum hangt maakt haar enorm trots. Bartels: 'Ik was ook wel een beetje ontroerd. Bij de opening van de tentoonstelling was Masa (één van de ballerina's, red.) er ook met haar moeder en haar broertje. Zij komen uit Syrië. En toen zij ze tegen haar broertje: "je zus wordt beroemd!". Daar gaat mijn hart sneller van kloppen.' Girl empowerment Gonca Yalçiner hield zich als projectleider de afgelopen twee jaar bezig met het zoeken naar, verzamelen en bundelen van de verhalen die in de tentoonstelling zijn te zien. 'Eén van mijn favorieten is het verhaal van Big Sis', zegt zij over het verhaal dat wordt verteld door jongerenwerker Sarah, die zich ontfermt over een groep jonge vrouwen die al veel moeilijke momenten hebben meegemaakt. 'De meisjes die bij haar komen zoeken een veilige plek', legt Yalçiner uit. 'En Sarah coacht hen door middel van trainingen om op eigen benen te gaan staan. Ze wil heel graag dat zij weten dat zij een keuzevrijheid hebben, dat ze mooi zijn, perfect zijn en dat ze mogen kiezen wie ze zijn. Het is echt girl empowerment.' De tentoonstelling De Vrouwen van Nieuw-West is gisteren geopend voor publiek en is tot en met 27 september te zien.