Bij een botsing tussen twee auto's op de kruising van de Gooiseweg en de Karspeldreef in Zuidoost zijn gisteravond laat vier gewonden gevallen. De inzittenden van een ambulance zagen het ongeval voor hun neus gebeuren.

Auto's botsen op elkaar terwijl ambulance nadert in Zuidoost Martin Damen

Het ongeval gebeurde rond 23.25 uur. Eén van de betrokken auto's reed de stad uit over de Gooiseweg. Op enig moment naderde achter de auto een ambulance die met sirenes en zwaailicht onderweg was naar een spoedmelding.

De bestuurder van de auto stak daarop de kruising over, maar kwam in botsing met een auto die over de Karspeldreef reed. De medewerkers van de ambulance braken hun rit af om eerste hulp te verlenen aan de slachtoffers.

Meerdere politieauto's, vier ambulances en een mobiel medisch traumateam kwamen vervolgens ter plaatse om assistentie te verlenen. De vier gewonden, die in de twee auto's zaten, zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

Volgens een getuige knipperden de verkeerslichten op oranje ten tijde van het ongeval.