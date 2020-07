Zorgverlener Rachel (45) overleed aan corona: 'We dachten: het komt wel goed'

Rachel Verbaan (45) was één van de zorgverleners die overleed aan COVID-19. Zij werden vanmiddag door collega's herdacht op de Dam.

Al 29 jaar werkte Rachel in de ouderenzorg. De laatste jaren in woonzorgcentrum De Gooyer aan de Dappermarkt. Een plek waar ze bijna niet weg te slaan was en ze het vaak, ook buiten werktijd om, over had. 'Dan zei ze altijd: 'Ach, onze oudjes!' Daar kon ze altijd zo vertederend over spreken', vertelt haar schoonzus Susan Poeder.

Over de risico's van werken tijdens de corona-uitbraak maakte Rachel zich, volgens Susan, geen zorgen. Wel viel de periode haar enorm zwaar: 'Ze belde dagelijks met haar moeder, huilend, omdat er zoveel mensen alleen overleden. Daar had ze het enorm zwaar mee.' Susan vertelt dat het voor Rachel moeilijk was om de gebeurtenissen los te laten. 'Het is verdrietig om te bedenken dat iemand zo haar laatste weken heeft moeten beleven. Ze heeft echt moeten lijden.'

Ook bij Rachel zelf gaat het mis. Begin april, vlak voor Pasen, wordt zij ziek. De eerste reactie, vanuit zowel de familie als Rachel zelf, was optimistisch. 'Iedereen dacht: dit is gewoon een griepje. Die komt er wel weer bovenop.' Maar dat gebeurde niet. Na een week verslechterde haar situatie en werd ze positief getest op corona.

Daarna ging het snel: Rachel wordt opgenomen in het AMC. Met hoge koorts en hevige benauwdheid belandt ze op de IC. Maar ook dan heeft nog niemand een idee van wat haar te wachten staat. 'We waren er allemaal honderd procent van overtuigd dat het wel goed ging komen. We waren zelfs al plannen aan het maken voor als ze naar huis zou mogen', vertelt Susan.

'Het waren haar laatste woorden op de IC: 'Komt wel goed'.' Toch gebeurt dat niet: op 26 april, precies op het moment dat het juist beter had moeten gaan, overlijdt Rachel aan een hersenbloeding. 'Dag zeven had juist het kantelpunt moeten zijn. De wetenschap vertelde: ze had dit moeten overleven. Ze was jong, gezond en had geen onderliggende condities', zegt Susan.

Voor de familie voelt het enorm oneerlijk, juist omdat Rachel altijd voor iedereen zorgde en zelf in de frontlinie stond. Ook de maanden na haar overlijden zijn voor de familie zwaar. Bij het koffiezetapparaat of tijdens het praatje met de buren; corona is en blijft het gesprek met de dag.

'Je merkt nu pas dat het rouwen komt. We hadden geen mogelijkheid om iets normaals te doen. Je blijft in die isolatie, terwijl je net iemand kwijt bent geraakt. Je hebt geen uitlaatklep, dus je blijft erin hangen', vertelt Susan. Bij woonzorgcentrum De Gooyer zijn ze ook nog iedere dag bezig met Rachel. Haar collega's planten daar dinsdag een hibiscus. 'Dat is een bloem die kort, maar ook vooral krachtig bloeit. Net zoals Rachel.'