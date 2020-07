A8 richting Amsterdam maand dicht

De A8 van Zaanstad naar Amsterdam is de komende vier weken dicht voor onderhoud. Rijkswaterstaat is vannacht begonnen met de werkzaamheden.Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd oplopend tot een uur.

Tussen de N246 en knooppunt Zaandam krijgt de rijbaan richting Amsterdam nieuw en stiller asfalt. Volgens Rijkswaterstaat is het huidige asfalt de afgelopen jaren intensief gebruikt en is het versleten. Ook worden er stillere voegovergangen tussen het wegdek en de vaste delen van de bruggen en viaducten geplaatst.

Omleiding

Verkeer vanuit Amsterdam richting Koog aan de Zaan wordt omgeleid via de A7 en de N515. Vanuit Alkmaar kan om worden omgereden via de A9 en de A5 of via de A7 en de A8.

De wegwerkzaamheden gaan dag en nacht door en eindigen op 11 augustus om 05.00 uur. Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden in de zomerperiode uit, omdat er dan substantieel minder verkeer is op de weg.