Komeet Neowise te zien boven Amsterdam

Neowise is ongeveer tot half augustus te zien, omdat de komeet dicht bij de zon is. De laatste twee nachten was er weinig bewolking, waardoor de komeet goed was waar te nemen.

Het is de eerst voorbij razende komeet in ruim twintig jaar, aldus meteoroloog Wouter van Bernebeek. De komeet, die in maart van dit jaar werd ontdekt, blijft een groot deel van deze juli bij helder weer nog zichtbaar van aarde.

De volgende keer dat Neowise weer te zien is vanaf de aarde is over zo'n zevenduizend jaar.