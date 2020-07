Lars en Tom voltooien Ironman in Nederland na afgelast evenement in Spanje

Wat doe je als lang getraind hebt voor de Ironman in Spanje en het evenement gaat niet door? Lars Valkenburg (28) en Tom de Ruiter (29) lieten zich niet stoppen en deden het programma alsnog, maar dan in Nederland.

De Ironman bestaat uit 3,86 km zwemmen, 180,2 km fietsen en 42,195 km hardlopen. Volgens de planning zou de Ironman dicht bij het Spaanse Bilbao georganiseerd worden, maar dat ging vanwege corona niet door.

Lars en Tom hadden al een half jaar getraind en waren er helemaal klaar voor. Om die reden besloten de heren de Ironman gewoon in Nederland te doen onder de naam MNA 2020: Muiden, Naarden, Amsterdam.

Zwemmen, fietsen en hardlopen

Het duo begon om in de vroege ochtend in Muiden aan de twee uur durende zwemtocht. Vervolgens begonnen ze de fietstocht van Muiden naar Naarden. Van daaruit werd halverwege de middag gestart met de marathon die eindigde in Amsterdam. De mannen hebben de route in 1 1 uur en 14 minuten afgelegd en finishten bij Café Hesp aan de Weesperzijde.

Volgens Martin Valkenburg, de vader van Lars, waren de twee bij de finish 'helemaal gesloopt'. Toch is hij erg trots. 'Dat hebben ze maar mooi even gedaan.'