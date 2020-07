De Zwoele Stad: Naomie Pieter en Arco Gnocchi over activisme en Ajax

In de AT5-zomertalkshow De Zwoele Stad strijkt dit jaar weer op verschillende plekken in de stad neer. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met Amsterdam. Vandaag activiste Naomie Pieter en Pantelic-podcastmaker Arco Gnocchi.

Het gesprek gaat natuurlijk over de Black Lives Matter-protesten waar Pieter een menigte van duizenden mensen op de Dam toesprak. Haar passie om te strijden tegen racisme zit diep, vertelt ze.

'Je geeft je volledig over. Dat gaat zo ver, dat het gevolgen kan hebben voor je mentale gezondheid. Soms vergeet je jezelf: je vergeet dan rust te nemen of om simpelweg te eten.'

Emotie

Het jaar van Gnocchi, podcastmaker en groot Ajaxfan, verloopt heel anders. In de veelbeluisterde Pantelic Podcast die hij met Freek Jansen maakt, vertolkt hij de emotie van de supporter door gewoon met z'n tweeën te 'ouwehoeren'.

'Voetbal voor mij is een soort opium om niet hoeven na te denken over dagelijkse sores. Heerlijk om je druk te maken over iets waarvan je diep van binnen weet dat het niet erg is als het misgaat.'