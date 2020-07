Net afgestudeerd, een contract maar tóch werkloos door corona

Stad Net afgestudeerd, een contract maar t贸ch werkloos door corona

Je bent afgestudeerd, kunt zo aan de slag, dan komt corona en gaat het hele feest niet door. Het overkomt Amsterdamse studenten in deze tijd regelmatig. Zo vaak zelfs dat de werkloosheid onder jongeren harder stijgt dan gemiddeld.

De coronacrisis raakt de arbeidsmarkt hard. Veel bedrijven riepen bij uitbraak van het virus een vacaturestop af en cancelden contracten. Vooral jongeren onder de 25 worden hard geraakt: zij raken al werkloos voordat ze überhaupt zijn begonnen. Omdat ze geen ervaring hebben is ander werk zoeken, zeker op dit moment, nog moeilijker.

Claudine Wijsmuller is één van de afgestudeerden in deze situatie. Ze kreeg na haar afstuderen maar liefst 3 aanbiedingen voor een contract. Nienke van der Ven besloot een intensieve selectieprocedure van een jaar te volgen om stewardess te worden. Beiden haalden de finish en kregen een contract aangeboden. Maar nog voordat zij het kans kregen om hun handtekening te zetten, werd het alweer afgezegd. Nienke zag om haar heen dat contracten on hold werden gezet en dat mensen ontslagen werden. Daar hield ze zelf ook rekening mee, tot ze zelf ook een mailtje kreeg. 'Dan is het klaar. Dus zo heb je een droom, wordt je aangenomen en vrij snel daarna is dat weer over', vertelt zij.

Voor Claudine was de schok nog groter. Zij besloot om haar nieuwe contract te vieren met een vakantie. Eenmaal daar kreeg ze een belletje van haar, dacht zij, nieuwe werkgever. 'Ik zat in de Filippijnen toen ik te horen kreeg: 'Je kan niet starten in April''. Ze koos ervoor om een stage te gaan lopen voor de ervaring, maar moest wel weer intrekken bij haar ouders thuis. 'Ik had het graag anders gezien op m'n 26e'.

Het zijn geen unieke voorbeelden, ziet Han Mesters. Hij is sector banker Zakelijke Dienstverlening bij ABN Amro. Hij zag de werkloosheid sinds de coronacrisis onder jongeren stijgen van 6,3 naar 9,5 procent; de hoogste stijging van alle leeftijden.

Volgens hem is het voor bedrijven een logische eerste reactie om, bij een crisis, aan de handrem te trekken en een vacaturestop in te voeren. Daarbij komt dat een grotere economische klap pas in het laatste kwartaal van dit jaar wordt verwacht. Door die onzekerheid durven veel bedrijven, zelfs bij een personeelstekort, géén nieuwe mensen aan te nemen. En áls ze dat doen, gaan ze vaak voor ervaren personeel. Wie dus denkt dat afgestudeerden als eerste aan de beurt zijn als de markt weer aantrekt, heeft het mis. Volgens Mesters gaat hetzelfde gebeuren als na de economische crisis in 2008. Toen gingen mensen massaal tweede opleidingen doen óf lieten zij zich omscholen in de hoop op een nieuwe baan.



Ook Claudine doet dat dus, maar voor Nienke is haar droom gevlogen. 'Ik denk dat het extra moeilijk gaat zijn voor starters. Er zijn genoeg mensen met wél dat extra jaartje ervaring. Zij krijgen dan de voorrang. Dus voordat ik aan de slag kan, gaat het jaren duren'.