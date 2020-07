De Zwoele Stad: Pete Wu en Marieke Elsinga over hokjesdenken en daten

Wu maakte dit jaar de documentaire Pete en de Bananen, nadat vorig jaar al het boek De Bananengeneratie van zijn hand verscheen. Beide gaan over het leven van mensen met Chinese roots in Nederland. Aan tafel bij presentator Mark Schrader legt hij uit hoe lastig dat soms was in zijn jeugd. 'Ik spreek nooit honderd procent dezelfde taal als mijn ouders. We praatten eigenlijk een soort van langs elkaar heen. Ik moest bijvoorbeeld ook nog uit de kast komen en ik had letterlijk niet de woorden om dat uit te leggen aan mijn ouders.'



Wu vertelt verder dat hij zijn boek in eerste instantie schreef voor mensen die niet zo zijn zoals hij. Toen het boek uitkwam, bleek dat ook veel Chinese Nederlanders het boek gingen lezen en dat deed hem veel. 'Ik kreeg heel veel berichten van mensen die zeiden: ik heb nog nooit zo'n boek gelezen, want dat is er niet in Nederland. Jij schrijft mijn soort ervaringen op. Toen dacht ik: dit is echt waardevol. Ik heb bij dat soort berichten echt moeten huilen.'

Met Elsinga wordt aan de hand van archiefbeeld kort teruggekeken op haar verleden als AT5-stagiair. Na die stage ging ze door in de media. Inmiddels is ze een van de vaste gezichten bij RTL Boulevard en Q Music. Zowel tv als radio dus. Als ze een keuze zou moeten maken zou ze dat heel lastig vinden, vertelt Elsinga. 'Met de rug tegen de muur zou ik voor televisie kiezen. Radio is me ook een beetje overkomen. Ik kwam bij de lokale omroep en toen zeiden ze: duik jij de radiostudio maar in. Toen ben ik toch verliefd geworden op radiomaken omdat je zo persoonlijk kunt zijn. Je luisteraars weten zoveel van jou en jij zoveel van je luisteraars. Dat krijg je met tv niet voor elkaar', aldus Elsinga.