Schuld gemeente stijgt naar 5,6 miljard, maar impact coronacrisis 'beperkt'

De schuld van de gemeente is dit jaar met 300 miljoen euro gestegen naar 5,6 miljard. Dat heeft wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

Toch zegt de wethouder dat de financiële positie van de stad goed is. Everhardt schrijft dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in de stad. 'Deze stijging is in lijn met de verwachting door de toegenomen investeringen', stelt hij.

Minder parkeerinkomsten

De coronacrisis zorgt ervoor dat de gemeente veel minder parkeerinkomsten en toeristenbelasting binnen krijgt. Toch is de financiële impact van de crisis volgens Everhardt op dit moment nog 'beperkt', vanwege een voorschot van de Rijksoverheid van 132 miljoen euro voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Een deel van dit geld is nog niet uitbetaald aan ondernemers.

Als dat is veranderd, zal de gemeente wel geld moeten bijlenen. Ondanks de lage rente is dat geen oplossing van het probleem. 'Gemeenten moeten een sluitende begroting hebben (baten gelijk aan de lasten). De coronatekorten zijn niet begroot. Tegenover de coronatekorten moeten daarom extra inkomsten zoals Rijkscompensatie of besparingen staan', schrijft Everhardt.

Aangevuld

Wel kunnen de coronatekorten 'als laatste redmiddel' uit de algemene reserve worden aangevuld, maar die reserve mag niet negatief zijn. Ook moet de algemene reserve in latere jaren weer worden aangevuld.

De gemeente liet ongeveer een jaar geleden weten dat de coronacrisis dit jaar kan leiden tot een begrotingstekort van 261 miljoen euro. Na 2020 kunnen de effecten aanhouden en leiden tot een tekort van 200 miljoen euro per jaar. In april zei de gemeente al dat er een 'fundamentele herziening van ons beleid en onze ambities' nodig is en dat er 'geen heilige huisjes' bestaan. Over die fundamentele herziening is echter nog altijd niks bekend geworden.

'Weinig goeds'

VVD-raadslid Rik Torn zegt tegen De Telegraaf dat de wethouder de financiële problemen niet lijkt te onderkennen. 'Dit belooft weinig goeds voor de komende moeilijke periode.'