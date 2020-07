Foto's huis Akwasi online verspreid: 'Zou me veilig moeten voelen'

Rapper Akwasi heeft zijn nieuwe woning nog niet betrokken, of hij voelt zich er al niet meer veilig. Dit doordat er foto's van zijn huis zijn verspreid in een Facebook-groep voor glazenwassers. In reacties op de foto's wordt onder meer opgeroepen een handgranaat aan de deur te hangen en het huis in brand te steken. De man die de foto's plaatste is inmiddels op non-actief gesteld door zijn werkgever.

'Meneertje Akwasi heeft het zo slecht in Nederland, jullie zouden medelijden moeten hebben met hem', schrijft iemand in de Facebook-groep. 'Maar wel een huisje van 500.000 euro kopen, dat ik vandaag moet opleveren.'



Akwasi reageert geschokt op het bericht en de reacties die erop volgen. 'Dit mag niet en dit hoort niet. Mijn rechten zijn fundamenteel geschonden. Nogmaals: dit mag niet! Dit hoort niet! Ik zou me veilig moeten voelen in mijn eigen huis, maar het pijnigt me om te zien hoe dit nu onmogelijk voor me wordt gemaakt. Dit is toch niet normaal?'

Glazenwasser op non-actief

De glazenwasser die het bericht in de Facebook-groep plaatste is inmiddels op non-actief gesteld, meldt zijn werkgever, een schoonmaakbedrijf uit Culemborg, aan NH Nieuws. 'Dit schaadt ons enorm. Dit is een situatie die een medewerker van ons veroorzaakt heeft en waar we niets aan kunnen doen. Deze meneer is natuurlijk meteen op non-actief gesteld.'



De telefoon bij het bedrijf staat vandaag roodgloeiend. Om de haverklap wordt het bedrijf gebeld en klinkt de ene na de andere bedreiging door de telefoon. 'Het gaat echt heel ver', vertelt een medewerkster van het bedrijf tegen NH Nieuws.

Of Akwasi aangifte gaat doen is niet bekend. Afgelopen maand kreeg Akwasi al meerdere doodsbedreigingen na zijn speech tijdens het Black Lives Matter-protest op de Dam op 1 juni.