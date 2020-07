Winkelmedewerker met mes bedreigd bij poging overval Nieuwendijk

Een winkel aan de Nieuwendijk in het centrum is vanmiddag het doelwit geweest van een poging tot overval. Een van de medewerkers van de winkel is daarbij bedreigd met een mes.

Rond 12.10 uur komt een man de winkel binnengelopen. Aanvankelijk doet hij zich voor als een klant, maar even later trekt hij een mes. Ook pakt hij een personeelslid vast. Mogelijk had de man het idee dat er verder niemand in de winkel aanwezig was, want als een ander personeelslid erbij komt, vlucht de man de winkel uit. Hij heeft vermoedelijk niets meegenomen.

Bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft direct een zoekactie ingesteld. Ook worden camerabeelden bekeken.