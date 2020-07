Reorganisatie bij Amsterdamse politie moet zorgen voor meer agenten op straat

Om het oplopende personeelstekort bij de Amsterdamse politie het hoofd te bieden, komt er een reorganisatie bij de Dienst Infrastructuur. Agenten van die dienst die zich onder andere bezighouden met controles in de haven en de veiligheid in het openbaar vervoer, worden overgeplaatst naar de basisteams van de politie die actief zijn in de wijken.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Halsema dat na overleg van de driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) besloten is om in te grijpen. De Amsterdamse politie kampt al langere tijd met een capaciteitstekort. Van 480 voltijdsbanen in november 2019 is dat tekort opgelopen naar 551 fte in juni van dit jaar. Ondanks de maatregelen die nu genomen worden verwacht de burgemeester dat de politiecapaciteit pas in 2024 weer op orde zal zijn.

'Maatregelen doen pijn'

'De driehoek onderkent dat een aantal van deze maatregelen pijn zal doen. Dat is met name aan de orde daar waar specialistische taken worden overgeheveld naar de basisteams, zoals dat in het openbaar vervoer het geval zal zijn', zo schrijft Halsema. Het speciale Veiligheidsteam openbaar vervoer, dat handhavers helpt bij veiligheidsincidenten in de bus, metro en de tram, houdt op te bestaan. De basisteams van de politie gaan die taak overnemen.

Ook het politieteam dat samenwerkt met handhavers om op projectbasis problemen aan te pakken als verkeersoverlast, bestaat strak niet meer. Ook op de politie-inzet binnen de arrestantenzorg en zogenaamde 'integrale persoonsgerichte aanpak' wordt bezuinigd. Tot slot wordt bij het toezicht op kwetsbare en bedreigde instellingen meer gebruikgemaakt van camera's en worden reguliere in plaats van gepantserde voertuigen gebruikt.

Extra werk

Omdat veel van de overgehevelde taken straks voor rekening komen van de 'gewone' agent op straat, is het nog maar de vraag of dat werk nog gedaan kan worden. De extra taken zullen onderdeel zijn 'van de algemene weging inzake de inzet van de beschikbare capaciteit'.

Door de opheffing van de specialistische teams kunnen 405 voltijds politiebanen verschoven worden naar de basisteams. Het tekort wordt daarmee grotendeels gecompenseerd, zo schrijft de burgemeester.