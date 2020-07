Minister op zoek naar alternatief voor De Bunker in Osdorp

Het kabinet gaat investeren in een nieuwe zwaarbeveiligde rechtbank als alternatief voor De Bunker in Osdorp. Minister Dekker (Rechtsbescherming) schrijft dat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe rechtbank moet ergens 'ten noorden van de grote rivieren' komen.

Eerder al zei de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak dat de zwaarbeveiligde rechtbanken in Osdorp en op Schiphol niet veel extra zittingen meer aan kunnen. Bovendien is De Bunker qua ligging en voor de ontvangst van slachtoffers en journalisten in de toekomst niet meer geschikt, zo schrijft Dekker. 'Een

aantal complexe liquidatie- en ondermijningszaken en de omvang van het MH17-proces vergroten die druk. '

Videoverbinding vanuit De Bunker

Tijdens het proces van Willem Holleeder werd al duidelijk dat De Bunker qua capaciteit te klein is. Geïnteresseerden moesten het proces veelal volgen via een videoverbinding in de rechtbank op de Parnassusweg. Dat was ook het geval bij de rechtszaak naar de moord op de advocaat Derk Wiersum.

Om de capaciteitsproblemen aan te pakken komt er een nog te bouwen zwaarbeveiligde rechtbank in Vlissingen. Aan dat complex wordt ook een extra beveiligde inrichting (EBI) toegevoegd. In die EBI zitten zware criminelen die vluchtgevaarlijk zijn. Het vervoeren van verdachten naar de rechtbank wordt zo veel veiliger. In het nieuwe complex worden ook slaapruimtes en werkkamers voor advocaten en officieren van justitie ingericht, zodat zij bij grote zaken in veiligheid kunnen werken en niet steeds de reis naar Zeeland hoeven te maken.

Er wordt nog naar een locatie gezocht voor de nieuwe zwaarbeveiligde rechtbank boven de rivieren. Het kabinet trekt daar structureel 2,2 miljoen euro voor uit.