Verbazing over gekraakt grachtenpand: 'Ontzettend onpraktisch'

De krakers zeggen dat het pand al jaren leeg staat en in slechte staat is. Dat werd vanmiddag bevestigd door buurtbewoners. Ook is het grachtenpand in 2015 al gekraakt geweest, maar toen werd het door de politie ontruimd.

Afgelopen zondag werd het pand gekraakt. 'Het is vrij rustig verlopen', vertelt een bewoner van een andere woning in de straat. 'Er is ook nog een vergadering geweest hier op straat en er liepen allemaal mensen.' Volgens een ander komt een deel van de krakers uit Oost-Europa.

'Het is ontzettend onpraktisch wat zij aan het doen zijn', vindt een van de buurtbewoners. 'Zij willen dat er woonruimte komt, neem ik aan, in een betaalbaar segment, dat gaat hier niet gebeuren. Je betaalt hier echt door de neus als je een appartement wil kopen of huren.' Een ander: 'Ik zal niet zeggen dat het goed is dat het nu bezet is. Maar het is ook zonde als mensen zo'n kostbare woning en de mogelijkheden zo lang vasthouden.'

De directeur van het architectenbureau dat inmiddels voor de eigenaar aan het pand werkt, zegt dat er wel plannen liggen. De uitvoering zou door de hoge eisen van het monumentenbureau van de gemeente en de coronacrisis lang duren. Hij is verbaasd over de kraakactie. 'Er is geen riool, geen keuken, er is helemaal niks.'