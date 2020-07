FNV: 80 procent oproepkrachten ziet inkomen dalen

Dat blijkt uit een enquête van FNV onder duizend flexwerkers en cijfers van het UWV.

Tijdens een crisis worden de economische gevolgen bij de groep het eerst gevoeld. Daar komt bij dat de helft van de flexwerkers vaak geen financieel vangnet heeft bij het (gedeeltelijk) wegvallen van werk en inkomen.

Veel flexwerk in Amsterdam

Landelijk gaat het om zo'n 775.000 flexwerkers zonder zekerheid op een baan en inkomen. Ook de regio Amsterdam kent veel flexwerkers. Door het hoge aantal flexwerkers zal de economie in de stad en de metropoolregio Amsterdam (MRA) harder geraakt worden dan gemiddeld in Nederland.

Flexwerkers zijn sterk vertegenwoordigd in de horeca, detailhandel, luchtvaart en uitzendbranche. Dit zijn sectoren waar normaal gesproken veel werkgelegenheid is, maar door de crisis zijn een hoop banen weggevallen. Door deze pandemie wordt ongeveer 25 procent van alle banen in de MRA geraakt, in Groot-Amsterdam is dit 26 procent.