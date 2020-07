Forum voor Democratie vreest dat stadsbestuur parkeertarieven verhoogt

Door de coronacrisis loopt de stad miljoenen mis aan parkeergeld en toeristenbelasting. Dit probleem speelt ook in veel andere gemeenten, al gaat het dan om wel om kleinere bedragen.

Volgens Forum voor Democratie-raadslid Kevin Kreuger hebben meerdere gemeentes al in publicaties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangegeven dat ze overwegen de parkeertarieven te verhogen. Ook zou er gedacht worden aan een verhoging van de Onroerendezaakbelasting (ozb) en bezuinigingen op Handhaving.

Voortekenen

'De voortekenen zijn slecht', stelt Kreuger. 'Wij willen dat de gemeente Amsterdam ervoor kiest om de burger zoveel mogelijk te ontzien bij deze bezuinigingsronde, en in eerste instantie gaat bezuinigen op de eigen organisatie en overbodige programma’s zonder duidelijke toegevoegde waarde en urgentie, zoals het diversiteitsbeleid en het programma aardgasvrij.'

Kreuger heeft het stadsbestuur gevraagd of zij ook vindt dat Amsterdammers ontzien moeten worden en of er een analyse kan komen waarin staat welke programma’s 'voor de gemeentelijke bedrijfsvoering en kerntaken essentieel zijn'. Ook stelt hij voor de plannen om de stad autoluw te maken uit te stellen of te schrappen en de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers te stoppen.

Geen heilige huisjes

In april zei de gemeente al dat er een 'fundamentele herziening van ons beleid en onze ambities' nodig is en dat er 'geen heilige huisjes' bestaan. Ook liet de gemeente weten dat coronacrisis dit jaar kan leiden tot een begrotingstekort van 261 miljoen euro. Na 2020 kunnen de effecten aanhouden en leiden tot een tekort van 200 miljoen euro per jaar.