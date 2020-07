Stad De Zwoele Stad: Dzifa Kusenuh en Willem Nijkerk over demonstraties en drugsgebruik

De AT5-zomertalkshow De Zwoele Stad strijkt dit jaar weer op verschillende plekken in de stad neer. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met Amsterdam. Vandaag presentator Dzifa Kusenuh en officier van justitie Willem Nijkerk.

Als officier van justitie in Amsterdam houdt Nijkerk zich onder meer bezig met demonstraties. Vanuit de commandokamer van de politie kijkt hij dan mee, aan de hand van beelden die via bodycams worden opgenomen. Zijn rol is vervolgens om te beoordelen of een uiting strafbaar is of niet. En dat is soms best moeilijk, legt Nijkerk uit. 'Je moet altijd naar de context kijken. En die context is ontzettend lastig.' Een voorbeeld van een verkeerde inschatting was een incident tijdens een anti-zwarte piet-demonstratie in 2015. Een demonstrant riep toen 'fuck de koning', waarop hij werd opgepakt. 'Binnen de context van deze demonstratie mocht de man dit zeggen. Hij is toen ter plekke aangehouden en dat is niet de goede beslissing van ons geweest.' Nijkerk vertelt in de uitzending hoe hij als persofficier destijds zelf onderdeel werd van het debat.

Quote 'Vanuit Rusland krijg ik vaak berichten van mensen die de meest simpele dingen over drugs niet weten. Hier in Nederland is dat een soort basiskennis' Dzifa Kusenuh, voormalig presentator 'Drugslab'

Voor het programma Drugslab gebruikte Kusenuh wekelijks drugs, met educatieve doeleinden. En daarmee bereikte ze meer mensen dan alleen Nederlanders. 'De helft van onze miljoen abonnees komt uit andere landen. Vanuit Rusland krijg ik vaak berichten van mensen die de meest simpele dingen niet weten. Bijvoorbeeld dat je, als je xtc gebruikt, water moet drinken, maar niet te veel. Hier in Nederland is dat een soort basiskennis.'



Als aan Nijkerk wordt gevraagd wat hij van een programma als Drugslab vindt, geeft hij toe dat hij daar een dubbel gevoel over heeft. 'Ik vind het altijd ingewikkeld. Drugsgebruik is nou eenmaal een gegeven, dus geef dan goede voorlichting. Aan de andere kant heb ik ook altijd wel moeite met de normalisering van drugsgebruik. Omdat ik vanuit mijn werk zie wat voor enorme ellende daar achter zit.' Kusenuh begrijpt de van de officier van justitie. 'Ik ben het helemaal met je eens. We hebben ook afleveringen gemaakt over chemisch afval en hebben een oud-drugscrimineel geïnterviewd. Dus we proberen ook die zwarte kant te belichten.' Het programma Drugslab is inmiddels gestopt. Wel is Kusenuh binnenkort te zien als één van de presentatoren in het nieuwe seizoen van 3 op Reis, dat op dit moment in Nederland en België wordt opgenomen.