Weer meer werkloosheid in en rond Amsterdam

Het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam is in juni wederom toegenomen. Het gaat om een stijging van 4,3 procent ten opzichte van de maand mei. Landelijk nam het aantal uitkeringen juist met 0,2 procent af.

In juni verstrekte het UWV in totaal 28.817 WW-uitkeringen in de regio Groot Amsterdam. Dat waren er 1.178 meer dan een maand eerder. De grootste stijging is te zien in de schoonmaak-sector (13,2 procent). Ook in de horeca en catering (10,9 procent) en de uitzendsector (7,8 procent) nam het aantal uitkeringen flink toe.



De stijging van 4,3 procent is lager dan die van een maand eerder. Toen nam het aantal uitkeringen met 5,6 procent toe. Op een kentering in de stad is het dus nog even wachten, landelijk nam het aantal uitkeringen wel af.

Een verklaring voor dit verschil ligt volgens het UWV in de werkgelegenheidsstructuur in Groot Amsterdam. De sectoren die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis zijn hier sterker vertegenwoordigd dan in de rest van het land.

Verder blijkt de daling van het aantal vacatures in de afgelopen drie maanden het sterkst in Groot Amsterdam. Landelijk gezien is de afname van vacatures gestopt. Ondanks de toename van vacatures de afgelopen weken is het aantal vacatures nog altijd veel lager dan in de periode voor de coronacrisis.