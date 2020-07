Eerder vrijgesproken verdachte van moord op Djordy Latumahina opnieuw vast

Tony D., de man die in 2018 door de rechtbank werd vrijgelaten in de zaak van de per vergissing doodgeschoten Djordy Latumahina, is vandaag door het gerechtshof opnieuw in voorlopige hechtenis geplaatst.

Het Openbaar Ministerie (OM) deed het verzoek D. opnieuw vast te zetten, omdat er volgens justitie nieuwe ernstige bezwaren zijn in de zaak.

Nieuwe informatie uit PGP-berichten

Die ernstige bezwaren komen voort uit heimelijk gevoerde chatgesprekken die worden toegeschreven aan D. en een aantal medeverdachten. Het gaat om berichten die verstuurd zijn met behulp van Pretty Good Privacy (PGP). 'Na de vrijspraak is er nader onderzoek gedaan naar de PGP-berichten en daaruit zijn nieuwe ernstige bezwaren naar voren gekomen', vertelt persadvocaat-generaal Dop Kruimel.

De 31-jarige Djordy Latumahina werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in de parkeergarage van zijn appartementencomplex aan het Koningin Wilhelminaplein. Zijn vriendin raakte ernstig gewond en overleefde de aanslag ternauwernood. Hun destijds 2-jarige dochtertje bleef lichamelijk ongedeerd. Djordy reed in eenzelfde soort auto als het eigenlijke doelwit: een drugscrimineel, die in hetzelfde complex woonde.

Rechtbank sprak Tony D. eerder nog vrij

Politie en justitie hebben D. altijd gezien als één van de twee schutters, maar de rechtbank zag in eerste aanleg onvoldoende bewijs en sprak D. in 2018 vrij. Het OM ging tegen dat vonnis in beroep. Andere verdachten in de zaak werden wel veroordeeld tot hoge celstraffen oplopend tot 30 jaar. Deze verdachten gingen op hun beurt in beroep. De zaak loopt nu bij het gerechtshof.

Uit de nieuwe PGP-berichten blijkt volgens justitie dat Tony D. een jaar voor de moord op Djordy al bezig was met het voorbereiden van een andere moord. Samen met twee medeverdachten (die eerder wel schuldig zijn bevonden) zou hij in 2015 een liquidatie hebben voorbereid in Berlijn. Het groepje zou volgens justitie rond diezelfde periode ook bezig zijn geweest met het plannen van andere geweldsdelicten.

'Verdachte was thuis op dag van de moord'

'Het gaat hier om een heel ernstig feit en wij vinden het zo'n ernstig feit dat we ook willen, gelet op deze nieuwe ernstige bezwaren, de verdachte voor de moord op Djordy vast komt te zitten', aldus het OM.

Tony D. zegt zijn medeverdachten alleen te kennen van de handel in softdrugs, maar ontkent nog altijd iets te maken te hebben met de moord op Djordy.

'Hij zegt: ik weet zeker dat ik er niks mee te maken heb gehad, omdat ik weet dat ik het niet was. Maar ik ben bovendien die dag gewoon thuis geweest. Er zijn ook getuigen uit zijn omgeving die verklaringen hebben afgelegd dat hij die dag inderdaad thuis was. Dus er zijn toch wel sterke aanwijzingen dat het OM het niet bij het juiste eind heeft en dat hij onschuldig vast zit nu', aldus Sander Janssen, de advocaat van Tony D.

'Er wordt in de gesprekken niet gesproken over softdrugshandel, het alternatieve scenario dat de verdachte altijd heeft gegeven. En wat ons betreft blijkt ook dus juist uit deze nieuwe informatie dat dat alternatieve scenario eigenlijk steeds minder waard wordt', stelt Kruimel namens het OM. Het hoger beroep gaat in oktober weer verder. Dan komen ook de andere verdachten weer aan bod.