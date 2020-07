Man na woningbrand aangehouden vanwege vondst chemicaliën

De 29-jarige bewoner van een huis aan de Hoofdweg, waar dinsdag brand uitbrak, is door de politie opgepakt. Hij wordt verdacht van brandstichting.

De brandweer had de brand al snel onder controle, waarna de recherche onderzoek deed naar de oorzaak van de brand. Bij de doorzoeking na de brand trof de Forensische Opsporing brandgevaarlijke chemicaliën aan. Daarop werd de bewoner van de woning aangehouden. De recherche heeft de zaak in onderzoek.



Bij de brand raakte niemand gewond, wel veroorzaakte de brand aanzienlijke schade in de woning.