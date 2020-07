Afsluiting kruising Amstelveenseweg en De Boelelaan voor werkzaamheden

Ondanks dat het werk behoorlijk wat impact zal hebben op het verkeer, maken voorbijgangers zich niet al te druk: 'Lastig, maar er is vast wel een omweg te bedenken.' Een ander voegt daaraan toe: 'Als het nodig is, dan is het nodig en ze doen het denk ik in de zomervakantie, omdat ze hopen dat de meeste mensen dan weg zijn.'

Versleten spoor

Volgens projectleider Jeroen Bon is het werk inderdaad hoognodig, omdat het tramspoor erg versleten is: 'We rijden hier elke dag met de tram overheen in een bocht. Dat slijt veel en bovendien ligt het er al heel wat jaren in. Het is gewoon tijd om te vernieuwen om er veilig met de tram overheen te kunnen blijven rijden.'

Autoverkeer heeft meeste last

Met name het verkeer dat van de A10 komt richting de Zuidas of het ziekenhuis kan geen gebruik maken van de kruising en zal hier worden omgeleid: 'Ons advies is om dit gebied zoveel mogelijk te vermijden met de auto. En mocht je hier nou wel naartoe moeten, kies dan voor de omleiding vanaf de afslag naar de RAI', aldus Bon.

Ook het openbaar vervoer zal last hebben van de werkzaamheden. Zo rijdt tramlijn 24 niet. Als alternatief kan buslijn 62 worden genomen. Voetgangers en fietsers krijgen minder te maken met problemen door de werkzaamheden. Zij zullen direct langs de werkzaamheden worden omgeleid: 'Maar ook zij moeten er rekening mee houden dat ze een klein bochtje om moeten maken', zegt Bon.