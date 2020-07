De tram van IJburg naar Centraal is ineens twee keer zo lang

Lijn 26, ook wel bekend als de IJtram, rijdt vanaf vandaag voor het eerst gekoppeld, twee tramstellen aan elkaar dus. Reden voor het koppelen van de trams is de grote drukte op de lijn. 'Het is belangrijk dat we goed en betrouwbaar vervoer neerzetten, vooral omdat er weinig alternatieven zijn voor de reizigers', vertelt Paul Koert, unitmanager van het GVB.

Tram 26 is de enige lijn die de bewoners van IJburg verbindt met Amsterdam Centraal. De Amsterdammers die op IJburg wonen zijn daarom erg enthousiast over de verandering. 'Ik vind het ideaal dat er meer ruimte komt in de tram. Ik werk in het centrum dus ik gebruik de tram dagelijks om naar mijn werk te komen. Tijdens de spits is het dan vaak erg druk, waardoor je moet staan', vertelt een bewoner.

Quote 'Ik vind het ideaal dat er meer ruimte komt in de tram' Bewoner ijburg

Elk voordeel heeft ook in dit geval zijn nadeel. De tram wordt namelijk niet alleen verlengd, hij gaat ook minder vaak rijden. 'En daar ben ik niet blij mee', zegt een voorbijganger. 'Op dit moment rijdt de tram vaak om de twee minuten, wat voor mij perfect is. Nu zal ik dus langer moeten wachten.' Al jaren klagen reizigers over de tram. Zo zijn er vaak storingen en rijdt de tram helemaal niet. Daar moet deze nieuwe tram verbetering in brengen. Want niet alleen komt er een uitbreiding van 18 naar 32 plekken, ook wordt er een nieuw wisselbesturingssysteem geïnstalleerd. 'En dat moet zorgen voor een einde aan de technische storingen', vertelde projectmanager Bas Vroon eerder aan AT5.

Quote 'Op dit moment rijdt de tram vaak om de twee minuten en nu moet ik dus langer wachten' bewoner ijburg

Er worden op dit moment tien gekoppelde trams voor lijn 26 getest. Het is de allereerste in Amsterdam die op deze manier verlengd is.