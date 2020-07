Viroloog Menno de Jong beantwoordt kijkersvragen in Corona Q&A

Is het coronavirus overdraagbaar via urine of zweet? En maakt de hoeveelheid virusdeeltjes op bijvoorbeeld een deurklink uit voor de kans op besmetting? Viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong beantwoordt in deze derde Corona Q&A weer vragen van AT5-kijkers en bezoekers van de site.