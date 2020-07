Misdaad Voormalig Top 600-crimineel doet boekje open: 'Ik wilde een gangster worden'

Hij is nu 27 jaar oud, maar het grootste deel van zijn jongvolwassen leven zat hij in de gevangenis. Geboren Jordanees Younes Finani schreef over zijn ervaringen als draaideurcrimineel een boek: Het verhaal van Johannes uit de Jordaan.

Het begon met jointjes roken en kattenkwaad uithalen in de Jordaan. Bijvoorbeeld over auto's lopen in de Tuinstraat waarvoor Younes voor het eerst op bureau Raampoort belandde. Maar op een gegeven moment was hij thuis niet meer te handhaven en kwam hij op zijn vijftiende in een jeugdinrichting terecht. Daar ging het volgens hem snel bergafwaarts. Hij zat doodsbang tussen jongens die al beduidend verder op het criminele pad waren gegaan. Eenmaal buiten was hij zelf ook vastbesloten: 'Die hele zweem van geld en luxe, dat wilde ik ook hebben. Ik wilde ook een gangster worden, letterlijk en figuurlijk.'

Quote 'Ik schreeuwde: ''Hij pakt nu zijn sleutels, pak die kankergast dan!'' Uit 'het verhaal van johannes uit de jordaan'

Hij legde zich toe op overvallen en straatroven. In zijn autobiografie beschrijft hij tot in detail hoe dat ging. 'Heel veel stukjes zijn netjes in het Nederlands opgeschreven. Maar de authentieke vorm, hoe het echt is gegaan, heb ik behouden. De autobiografie is voor iedereen toegankelijk doordat er een uitgebreide straattaalwoordenlijst en een Marokkaanse woordenlijst in staan.' Tussen zijn 15e en 23e zat hij bijna zeven jaar vast. Ook kreeg hij jeugd-tbs opgelegd en kwam hij in de Top 600 terecht, de aanpak van wijlen burgemeester Van der Laan om Amsterdamse veelplegers en hun familie dicht op de huid te zitten. Te dicht volgens Younes: 'Eigenlijk werden zij slachtoffer van mijn crimineel gedrag.'

Quote 'Ik heb enorm veel spijt' Younes Finani