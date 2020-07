Grievende uitspraak over neef kost Bram Moszkowicz 10.000 euro

Voormalig advocaat Bram Moszkowicz is door de rechter veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 10.000 euro aan zijn neef Yehudi. Dit na grievende uitspraken vijf jaar geleden over zijn neef in Studio Powned. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vrijdag bepaald.

Moszkowicz had gezegd dat zijn ‘neefje Yehudi zijn achternaam niet waard is’ en adviseerde mensen vooral naar zijn broers David en Max te gaan als ze een advocaat nodig hebben.

Ook vertlede hij dat Yehudi geen uitstekende jurist is. Yehudi Moszkowicz had een procedure tegen oom Bram aangespannen en is dus door de rechter in het gelijk gesteld.

De rechter ging niet mee in het verweer van Bram Moszkowicz dat hier sprake is van vrijheid van meningsuiting en dat zijn uitlatingen niet onrechtmatig zijn.