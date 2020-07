Vrouw bevalt zonder te weten dat ze zwanger is: 'Het is echt een wonder'

'Het is echt een wonder', aldus de 31-jarige Britse Charlotte Wheeler-Smith. Het ene moment was ze nog nietsvermoedend door Amsterdam aan het hardlopen, enkele uren later beviel ze in het appartement van haar vriend opeens van een dochter. En dat terwijl ze geen idee had van het feit dat ze zwanger was.

'It's really a miracle', zegt OLVG-kinderarts Sophie van der Schoor, in het Britse TV-programma Good Morning Britain. Via een videoverbinding is ze daar samen met Charlotte én het pasgeboren dochtertje van Charlotte, Evelyn. 'Het is echt een zeldzame situatie', aldus Van der Schoor. 'Zoiets gebeurt zo ongeveer eens in het jaar, maar dit jaar was het nog niet voorgekomen. Charlotte en haar vriend Dominique hebben heel goed gehandeld door direct een ambulance te bellen, waarna ze naar ons werden toegebracht.'



Eerder op de dag is Charlotte al naar de dokter gegaan. Na zeven kilometer te hebben hardgelopen heeft ze veel last van haar maag. De dokter vertelt haar vervolgens dat het waarschijnlijk niet meer is dan een opgeblazen gevoel of dat ze last heeft van het prikkelbaredarmsyndroom.



Maar een uur later blijken haar maagkrampen een heel andere reden te hebben. Charlotte verblijft op dat moment in het appartement van haar vriend. 'Ik begreep wat ik moest doen en begon te persen. En toen was ze er.'

Weinig zuurstof

Toch lijkt de vreugde in eerste instantie maar van korte duur. De pasgeboren Evelyn is namelijk heel zwak en kampt met een gebrek aan zuurstof. Direct als ze in het OLVG arriveert, wordt Evelyn naar de Intensive Care gebracht. 'We moesten haar helpen met ademen', vertelt Van der Schoor. 'We hebben er alles aan gedaan om de schade aan de hersenen te beperken. Maar na een week mocht ze naar huis en ze is zo sterk nu. Ja, echt een wonder.'

Charlotte zegt Van der Schoor en haar team enorm dankbaar te zijn. 'Ze hebben het echt briljant gedaan. Je hebt niet vaak dat je vreemdelingen ontmoet die de kracht hebben om de richting van je leven te veranderen.'