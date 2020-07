Laatste dag in de viskraam voor Jan en Eva: 'Ze brengen de hele buurt bij elkaar'

Na 36 jaar besluiten Jan en Eva om hun geliefde viskraam op de Bilderdijkstraat te verlaten. Het stel uit Volendam runt de kraam in West al tientallen jaren en is dan ook een begrip geworden onder de buurtbewoners.

Trouwe gasten

Veel buurtbewoners komen al tientallen jaren over de vloer bij de viskraam. 'Ik kom hier al 36 jaar elke dag, altijd start mijn dag met een wandeling naar deze viskraam en dan krijg ik een koffietje en een kroketje van ze, ik ga ze echt vreselijk missen.' Een andere buurtbewoners heeft het ook zwaar met het vertrek van de twee. 'Ik ben nooit zo van veranderingen', zegt hij zichtbaar geëmotioneerd



Maar ook jongere buurtbewoners worden emotioneel van het vertrek van het duo: 'Het stel wordt al de hele week overladen met bloemen en wijn. Ze zijn het hart van de buurt, het is een plek van samenkomen geworden.'

Familiebedrijf

Jan is de derde generatie van zijn familie die een eigen viskraam heeft. Zo stond hij al vanaf zijn vierde kranten te scheuren om vis in te pakken samen met zijn opa. Ook zijn vader was tientallen jaren eigenaar van een houten viskar in de Jordaan. Voor Eva was het iets minder vanzelfsprekend om een eigen viskraam te hebben, 'Eerst dacht ik: verdomme, is dit het dan? Maar nu vind ik het fantastisch.'