Meerdere Ajacieden in de race voor prestigieuze Golden Boy Award

Want ook kersverse aanwinst Mohammed Kudus is een van de jongelingen die de prijs in de wacht kan slepen. Ook de Braziliaanse nieuweling Antony, voor wie Ajax meer dan 15 miljoen euro betaalde, is een van de tachtig genomineerden die de eerste schifting overleefden.



Met PSG-linksback Mitchel Bakker is verder een speler genomineerd met een verleden in Ajax 1. Ook de Amsterdammers Jayden Braaf (Manchester City) en Myron Boadu (AZ) staan op de lijst.



Twee Ajacieden wisten ooit de prijs te winnen, die jaarlijks wordt georganiseerd door de Italiaanse sportkrant Tuttosport. In 2003, de eerste keer dat de prijs werd uitgereikt, won Rafael van der Vaart. In 2018 ging Matthijs de Ligt met de eretitel naar huis.