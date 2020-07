Man die willekeurig slachtoffer neerstak bij Leidseplein krijgt zes jaar celstraf

Een 25-jarige man is deze week tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld, onder meer omdat hij een Britse toerist op 15 juli 2019 in het centrum mishandelde en in zijn borststreek en zij stak. Ook moet hij ruim 12.000 euro schadevergoeding betalen.

De steekpartij vond op 15 juli 2019 plaats, rond 3.00 uur in de nacht. Het slachtoffer verklaarde dat hij bij het Leidsebosje werd aangesproken door een man die hem daarna aanviel en in zijn rug beet. Na het gevecht liep de toerist verder naar zijn hotel, maar hij werd nog gevolgd door de aanvaller.

Hotel

Toen de toerist in de buurt van zijn hotel op de Overtoom was, werd hij door de man die hem eerder aanviel twee keer gestoken. Hij moest per ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht.

De dader is later die nacht aangehouden vanwege geluidsoverlast. Daarna werd hij herkend als verdachte van de steekpartij, omdat hij op camerabeelden te zien was. Eerder die nacht was hij ook al aangesproken door politie op het Leidseplein wegens overlast.

Buik

Een week eerder, op 8 juli, had de dader al een andere man met een mes in zijn buik gestoken op of bij het Leidseplein. Ongeveer een maand daarvoor bedreigde hij iemand met een stroomstootwapen. Toen hij daarvoor opgepakt werd, werd hij agressief en beledigde hij meerdere agenten.

'De feiten lijken te zijn begaan zonder dat de slachtoffers daartoe enige aanleiding hebben gegeven en geven blijk van een enorme agressie bij verdachte', schrijft de rechtbank in het vonnis. 'Feiten als deze zorgen voor grote maatschappelijke onrust en gevoelens van angst en onveiligheid bij de slachtoffers en omstanders. Verdachte heeft er geen blijk van gegeven enig inzicht te hebben in de laakbaarheid van zijn handelen. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan.'