Snorfietser met tulband moet van de rechter gewoon een helm dragen

Ook inwoners die tulbanden dragen, moeten gewoon een helm op als ze met de snorfiets in Amsterdam de weg op gaan. Dat oordeelt de rechtbank van Amsterdam. Een inwoner met tulband spande een rechtszaak aan omdat hij geen helm wil dragen vanwege zijn geloof, maar krijgt ongelijk.

Sinds vorig jaar april zijn snorfietsers in grote delen van de stad van het fietspad naar de weg verbannen. Omdat ze nu tussen de auto's rijden, voerde de gemeente gelijkertijd een helmplicht in.

Godsdienstvrijheid

Maar dat vond deze inwoner niks. Hij had volgens hem goede redenen om een ontheffing van die helmplicht te krijgen. Zo wil hij de tulband niet af doen vanwege zijn geloof in het sikhisme. En geen enkele helm paste over zijn tulband heen, meent hij. Verplicht een helm dragen, zou daarom een beperking van zijn godsdienstvrijheid zijn.

Bovendien, de tulband die gemaakt is met 5 tot 7 meter doek, is volgens hem zo dik dat het al bescherming biedt.

Niet meewerken

Maar de gemeente wil niet aan zijn verzoek meewerken. Een ontheffing zou volgens de gemeente alleen kunnen als er specifieke persoonlijke omstandigheden zijn. En die zijn er nu niet, stelt de gemeente. Deze inwoner is immers niet uitsluitend aangewezen op de snorfiets om van a naar b te gaan. Hij kan ook met de auto, fiets of openbaar vervoer.

De rechtbank oordeelt nu dat de gemeente gelijk heeft. Zijn godsdienstvrijheid wordt niet beperkt omdat de gemeente de weggebruiker niet verplicht tot het afzetten van de tulband. De gemeente stelt alleen voorwaarden deelname aan het verkeer, oordeelt de rechtbank.