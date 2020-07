Arrestatieteam bevrijdt ontvoerde man uit auto in Marnixstraat, zes aanhoudingen

Een arrestatieteam van de politie heeft vannacht een einde gemaakt aan een ontvoering. De actie is door een omstander gefilmd. In totaal zijn er zes verdachten opgepakt.

Het slachtoffer is gistermiddag in West ontvoerd en gegijzeld. Volgens een woordvoerder van de politie waren er meerdere verdachten bij betrokken. Een observatieteam kwam de twee auto's waarin zij reden vannacht op het spoor.

Klemgereden

Een van de twee auto's werd rond 1.30 uur op de Marnixstraat klemgereden door een arrestatieteam. Het slachtoffer zat in die auto en kon bevrijd worden. Drie verdachten, die ook in de auto zaten, werden opgepakt.

Voorbijgangers hadden niet meteen door dat het om een politieactie ging. Op beelden die AT5 ontving is te zien dat een van de omstanders zijn jas uittrekt en op de politieagenten af rent. Daarna lijkt hij een van hen aan te raken en wordt hij meteen door een lid van het arrestatieteam op de grond geduwd. 'Opzouten, weg hier', roept de politieman.

Zeer ongewenst

Volgens de politie had de man geen idee wat er aan de hand was. 'Het werd hem snel duidelijk dat hij iets deed dat zeer ongewenst was.'

Een andere omstander laat weten dat de actie erg snel ging en dat de auto's van het arrestatieteam vlak daarvoor met hoge snelheid achter de verdachte aan reden. 'De snelheden waren levensgevaarlijk zo dicht bij het Leidseplein.'

Tweede auto

Een tweede auto werd vannacht ter hoogte van het politiebureau Lijnbaansgracht klemgereden. Daar werden nog drie verdachten aangehouden. De zes zijn overgebracht naar het politiebureau, ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Naar het motief van de ontvoering wordt nog onderzoek gedaan. Ook in Brabant is er gisteren in verband met deze ontvoering een incident geweest. Het ontvoerde slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.