Dementerende man (72) uit Gein is weer terecht

De 72-jarige man uit Gein die sinds gisteren vermist werd, is weer terecht. Dat laat de politie weten.

Gistermiddag vertrok de man, die dementerend is, vanaf Wisseloord naar het centrum. 's Avonds laat is er nog wel even telefonisch contact met hem geweest, maar daarna liet hij niks meer van zich horen.

De politie was daarom op zoek naar de man. Maar inmiddels is hij weer veilig thuisgekomen.