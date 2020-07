Crisisexpert over coronaregels: 'Bestraffend toespreken werkt niet meer'

'In ieder geval is de wens nu, als er maatregelen komen, om daar voorzichtig mee om te gaan'

'Niemand weet hoe het was gegaan als we de intelligente lockdown niet zouden hebben gehad', zegt Zannoni. 'In ieder geval is de wens nu, als er maatregelen komen, om daar voorzichtig mee om te gaan. Professionals goed te laten kijken. En wat minder uit voorzorg vergaande maatregelen te treffen.'

Hij vermoedt dat er de komende maanden wel coronahaarden zullen ontstaan en dat er 'kleine lockdowns' zullen volgen. 'Maar ik denk dat we uiteindelijk met elkaar gaan wennen aan het virus. Dan gaan we nog minder beperkingen accepteren. Daar hoort bij dat we accepteren dat mensen ziek worden en overlijden.'