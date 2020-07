'Ajax verhuurt ook Danilo aan FC Twente'

Danilo kwam drie jaar terug over van het Braziliaanse Santos FC. Ajax betaalde naar verluidt twee miljoen euro voor de aanvaller.

'Danilo is jong en heeft indruk gemaakt vanaf het moment dat hij naar Nederland kwam. Ik weet zeker dat hij uitstekend zal blijven presteren', zegt zijn zaakwaarnemer tegen Esportes R7.

De Braziliaan speelde tot nu toe vooral in Jong Ajax. In 42 wedstrijden scoorde hij 24 keer. Ook maakte hij een doelpunt voor het eerste. Dat was in de thuiswedstrijd tegen Getafe.

Het contract van Danilo bij Ajax loopt nog tot en met de zomer van 2022.