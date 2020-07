Zes verdachten van ontvoering worden mogelijk woensdag voorgeleid

Het slachtoffer werd zaterdagmiddag ontvoerd in West. In de daarop volgende nacht kwamen agenten twee auto's op het spoor. In de Marnixstraat werd een van die wagens klemgereden door een arrestatieteam. In de auto zat de ontvoerde man, hij kon worden bevrijd. Drie andere inzittenden werden opgepakt.

Op de Lijnbaansgracht, bij het politiebureau, werd ook de tweede auto gedwongen te stoppen. Drie inzittenden werden gearresteerd.

Het slachtoffer van de ontvoering raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de zaak.